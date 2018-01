Çocuklar unutulmadı

Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında Rektör Karacabey, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Pandır, Karacabey'in eşi Beyza Karacabey ve beraberindeki heyet çocuklarla farklı bir gün yaşamanın mutluluğunu ve sevincini yaşadı. Rektör Karacabey, çocuklara çeşitli hediyeler sundu. Merkez Müdürü Dilek Pandır, “Bulunmuş olduğumuz koşullar dahilinde çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamamız gerekmektedir. Bu sebeple çocuk yuvaları, çocuklarımıza güzel imkânlar sağlayarak barınmaları, eğitimleri gibi birçok konuda yardımcı olan, her çocukla birebir ilişki kuran bir kurum olmuştur” dedi.

Çocuklarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu ve her fırsatta çocuklarla birlikte olmayı arzu ettiğini belirten Rektör Karacabey, “Çocuklarımızı çok seviyoruz ve her zaman yanlarındayız. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, hayata tutunması ve hayatta başarılı olmaları için biz üzerimize düşeni her zaman yapacağız” ifadelerini kullandı.