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Çocuklar şenlik ile eğlendi

Yozgat İl Müftülüğü tarafından açılan 4-6 yaş Kur’an Kurslarına katılan öğrencilere yönelik, ‘Kur’an Kursları Yıl Sonu ve Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği’ Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki etkinlikler ile gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:37
Çocuklar şenlik ile eğlendi

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapılan etkinliğe öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, sivil toplum temsilci, din görevlileri, öğrenciler ile ailelerinin katıldığı etkinlikte minik kursiyerler gönüllerince eğlendiler. Tiyatrocu, Radyo-Televizyon Program Sunucusu Hüseyin Goncagül ve ekibinin hazırladığı şenlik programında animatörler eşliğinde minik kursiyerler, çuval yarışı, körebe, ip atlama, seksek, taş oyunları, halat çekme, aç kapıyı bezirgan başı, yağ satarım, bal satarım, yumurta yarışı gibi oyunlar ile gönüllerince eğlendiler. Ayrıca Hacivat Karagöz gibi kukla oyunları ile geçmişimize küçük bir yolculuk yapan minik kursiyerler etkinlikten mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bir yıl boyunca kurslarda değerler eğitimi başta olmak dualar, el becerileri eğitimi alan minikler, bu kez kapanış programında bir araya geldiler. Programda konuşan İl Müftüsü Ali Gülden eğitimin ailede başlayıp ve okulda devam ettiğini söyledi. Altı yaşa kadar çocukların karakterlerinin oluştuğuna dikkat çeken Gülden, ‘’Bu dönemde çok dikkatli olunması gerekir. Çocuklar açısından bu dönem iyi değerlendirildiğinde, hayatlarına olağanüstü güzellikler ekleme imkânı vardır. Bizim gayretimizde bu yavrularımızın kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi başta olmak üzere ana, baba, devlet ve millet sevgisi aşılamaktır. Peygamber efendimiz bizlere çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasın güzel ahlak olduğunu haber veriyor. Bizlerde bu müjdeye uygun nesiller yetiştirme gayret ve çabası içerisindeyiz. Yavrularını kurslarımıza gönderen siz velilere, öğrencilerimize ve onların kalplerine Peygamber sevgisini yerleştiren Kur’an kursu öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Konuşmanın ardından Hüseyin Goncagül ve Ekibi, Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz, İllüzyon, Meddah ve çocuklarında katılım sağladığı birçok oyun eğlence sergiledi. Goncagül çocukları eğlendirirken aynı zamanda dini konularda öğretici bilgiler verdi. Programda çocuklar Kur’an-ı Kerim, ilahi, Salavat-ı şerifler ve dualar da okudu. Yozgat İl Müftülüğü tarafından çocuklara çeşitli ikram ve balon hediye edildi. Bir sonraki yıl Yaz Kur'an Kurslarında buluşabilmek temennisiyle öğrencilere veda edildi. •Haber Merkezi•

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Çocuklar şenlik Ile Eğlendi
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