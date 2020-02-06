ÇOCUKLAR ŞENLENDi

Program, Milli Eğitim Bakanlığı ile Serebral Palsili Çocuklar Derneği işbirliğinde, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları ‘Doğudan Batıya Engelsiz Hayat’ projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Yozgat Valiliği Konferans Salonunda Özel Eğitim Öğretmenleri ile Rehberlik Öğretmenleri ile Özel Eğitim Öğrenci Velilerine Serebral Palsili Çocuklar Derneği Başkanı Süheyla Gürkan, Dr. Ersin Ufuk Timuçin, Dr. Sabiha Bezgin, Doç. Dr. Ali Fuat Karataş tarafından Serebral Palsi hastalığı konusunda konferans verildi. Program sonunda konuşmacılara plaket takdiminin ardından Serebral Palsi'li çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik aile ziyaretleri yapıldı. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan 18 öğrencimize kendileri için özel imal edilmiş tekerlekli sandalyeler Yozgat Vali Yardımcısı Turgay Ergun ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından verildi.