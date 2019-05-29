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ÇOCUKLAR OYUNLARINA KAVUŞTU

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ‘Unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları’ öğrencilerle buluşturuldu.

ÇOCUKLAR OYUNLARINA KAVUŞTU

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ‘Unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları’ öğrencilerle buluşturuldu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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ÇOCUKLAR OYUNLARINA KAVUŞTU

Okullarda görevlendirilen Beden Eğitimi öğretmenler tarafından unutulmaya yüz tutan oyunlar, gün yüzüne çıkarılarak öğrencelerle buluşturulmaya devam edeceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kitap haline getirilen çocuk oyunlarında ‘Aç Kapıyı Bezirgan Başı, Birdirbir, Körebe, Kutu Kutu Pense, Yağ Satarım Bal Satarım, Yakan Top, Uzun Eşek, Topaç, Köşe Kapmaca’ gibi oyunların yanı sıra ‘Hımbıl, Gece Kemiği, Arabistan Buğdayları, Cumbara, Çömçe Gelin, Farfara Filli, Yumurta Yuvarlaması, Tikoça, Kıskanç Tavuklar’ gibi yöresel oyunlar da yer alıyor. Örnek Uygulamasının Sakarya İlkokulunda gerçekleşen etkinliğe Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da katılarak, miniklerin heyecanına ortak oldu. Yazıcı, çocukların sokakta oynadığı oyunlar, onların sosyalleşmesine, spor yapmasına, arkadaşlarıyla diyalog kurmasına, el becerilerini geliştirerek kas gelişimine yardımcı olmasına, aynı zamanda farkında olmadan zihnini geliştirerek, beyin jimnastiği yapmasına yardımcı olduğunu söyledi. Bilgisayar oyunlarına nazaran daha faydalı olan unutulmuş çocuk oyunları projesinin İl Merkezinde 21 okulda uygulanırken, okul sayısının arttırılacağını dile getiren Yazıcı, geçmişi günümüze taşıyan bu değerli projeye emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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ÇOCUKLAR OYUNLARINA KAVUŞTU
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