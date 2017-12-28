Çocuklar masal anlatacak

Şehit Metin Arslan İlkokulu 3-A Sınıfı Öğrencileri, ‘Bu kez masal anlatma sırası bizde’ diyerek, Öğretmenleri Tolgay Cengiz rehberliğinde birbirinden güzel 21 masalı kaleme aldı. Masallar kitap haline getirilerek, masal severlerin beğenisine sunuldu. Geleceğin Yazarları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Okul Müdürü M. Abdullah Yaşar, Öğretmenleri Tolgay Cengiz ile birlikte Kaymakam Yasin Özcan’ı ziyaret etti. Kaymakam Özcan, bu yaşta böylesi bir emek göstererek, birbirinden güzel masalları kaleme almak suretiyle meydana getirdikleri kitapla örnek bir çalışmaya imza attıkları için öğrencileri tebrik etti. Özcan, ‘Öğrencilerimizin ufuklarını aşmaya vesile olacak bu çalışmada öğrencilerimize rehberlik ve yol göstericilik yaparak onların yüreklerine dokunan sınıf öğretmenimiz Tolgay Cengiz’i de tebrik ediyorum. Kitabın okuyucuyla buluşma aşamasına gelene kadar geçen süreçte emeği geçen herkesi kutluyorum’ dedi.

Kaymakam Özcan, küçük yazarlara tarihi Sarıkaya kaplıcaları maketi ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.