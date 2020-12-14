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Çocuklar kek yaptı

KADIŞEHRİ ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerin ve ailelerinin yönlendirmesiyle boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik etkinlikler de yapmaya başladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:10
Çocuklar kek yaptı

Ders ve kitap okuma etkinliklerine katılan öğrenciler, kalan zaman dilimini de faydalı bir şekilde değerlendirmek üzere kolları sıvadı. Öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesi, ailelerinin desteği ile ev işlerine yardımcı olup, kek yaptılar. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Tüm çabamız Sevgili Öğrencilerimizin yüzünüzdeki gülümsemeyi sağlamak ve kalıcı kılmak içindir. Amacımız her anlamda donanımlı, kendi ayakları üzerinde durabilen hayata hazır bir nesil yetiştirmektir’’ dedi. 

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Çocuklar Kek Yaptı
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