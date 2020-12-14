Çocuklar kek yaptı

Ders ve kitap okuma etkinliklerine katılan öğrenciler, kalan zaman dilimini de faydalı bir şekilde değerlendirmek üzere kolları sıvadı. Öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesi, ailelerinin desteği ile ev işlerine yardımcı olup, kek yaptılar. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Tüm çabamız Sevgili Öğrencilerimizin yüzünüzdeki gülümsemeyi sağlamak ve kalıcı kılmak içindir. Amacımız her anlamda donanımlı, kendi ayakları üzerinde durabilen hayata hazır bir nesil yetiştirmektir’’ dedi.