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Çocuklar kadar şenlendiler

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ile birlikte ziyaret ettiği Sarıköy Hasan Çakan Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte Bocce oynadı. Kaymakam Çakal, okulun fiziki yapısı ve eğitim öğretim faaliyetlerini inceledi, bilgi aldı. Ziyaret öncesi öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinde il düzeyinde yapılacak olan Bocce Oyunu hazırlıklarını takip etti. Öğrencilerle birlikte Bocce oynayan Akkan, yapılacak turnuvada derece yapması temennisinde bulundu.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:05
Çocuklar kadar şenlendiler
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Çocuklar Kadar şenlendiler
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