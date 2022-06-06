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Çizgiler yenilendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediyenin sorumluluk alanında olan caddelerdeki yol çizgilerini yeniledi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:45
Çizgiler yenilendi

Sorgun Belediyesi tarafından ilçede yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda yol şerit çizgisi ve kaldırım boyama çalışmaları devam ediyor. Çizgi boyama çalışması yapan ekipler, trafik akışının düzenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesini sağladı. 
Sorgun Belediyesi Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İlçemizde özellikle yaz ayları ile birlikte oluşan yoğun trafik nedeni ile zabıta müdürlüğü ekiplerimize talimat vererek özellikle okul çehresinde bulunan ve yaya geçitlerinin çizgilerinin yenilenmesini sağladık. Trafik güvenliğine önem veriyoruz ve her hangi bir kazanın yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz” dedi. 
Haber Merkezi
 

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Çizgiler Yenilendi
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