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Çiftçi’nin kitaplarını okuyun!

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik onayı ile tüm eğitim kurumlarına gönderdiği yazıda, aralarında hemşerimiz Mustafa Çiftçi’nin eserlerinin de bulunduğu bir çok yazarın kitaplarının öğrencilere okutulması tavsiyesinde bulunuldu.

Çiftçi’nin kitaplarını okuyun!

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik onayı ile tüm eğitim kurumlarına gönderdiği yazıda, aralarında hemşerimiz Mustafa Çiftçi’nin eserlerinin de bulunduğu bir çok yazarın kitaplarının öğrencilere okutulması tavsiyesinde bulunuldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Çiftçi’nin kitaplarını okuyun!

İstanbul’da yürütülen ‘İstanbul'u Okuyorum’ ve ‘Kütüphanede Hayat Var’  projeleri kapsamında, tüm resmî ve özel okullarında Türk edebiyatının seçkin yazarlarından seçme hikâyelerle birlikte Mustafa Çiftçi’nin ‘Ah Mercimeğim’ adlı kitabı ile birlikte Refik Halit Karay, Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık, Orhan Kemal’in bazı eserlerin öğrencilere tavsiye edilip, okumalarının sağlanması istendi.

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