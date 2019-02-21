Çiftçi’nin kitaplarını okuyun!

İstanbul’da yürütülen ‘İstanbul'u Okuyorum’ ve ‘Kütüphanede Hayat Var’ projeleri kapsamında, tüm resmî ve özel okullarında Türk edebiyatının seçkin yazarlarından seçme hikâyelerle birlikte Mustafa Çiftçi’nin ‘Ah Mercimeğim’ adlı kitabı ile birlikte Refik Halit Karay, Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık, Orhan Kemal’in bazı eserlerin öğrencilere tavsiye edilip, okumalarının sağlanması istendi.
21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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