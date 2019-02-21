Çiftçi’nin kitaplarını okuyun!

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik onayı ile tüm eğitim kurumlarına gönderdiği yazıda, aralarında hemşerimiz Mustafa Çiftçi’nin eserlerinin de bulunduğu bir çok yazarın kitaplarının öğrencilere okutulması tavsiyesinde bulunuldu.