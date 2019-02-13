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Çiçekli’de Kütüphane sevinci

SARAYKENT İlçesi Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulu’nda kitap okuma farkındalığını oluşturabilmeye yönelik önemli bir adım attı.

Çiçekli’de Kütüphane sevinci

SARAYKENT İlçesi Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulu’nda kitap okuma farkındalığını oluşturabilmeye yönelik önemli bir adım attı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Çiçekli’de Kütüphane sevinci

Kitap okuma alışkanlığının yetersiz olması nedeniyle öğretmenler bir araya gelerek, klasik kütüphane oluşturmak yerine sıradışı bir uygulama ile öğrenci ve velilerin geçiş noktası olan okul koridoruna dikkat çekici bir kitaplık oluşturdu. Böylece dikkatleri okul koridorundaki kitaplığa toplamayı başaran okul idaresi amacına büyük oranda ulaştı. Okul Müdürü Mustafa Çevik, okulda kitap okuma alışkanlığının yetersiz olmasından dolayı uzun zamandır konuyu öğretmen arkadaşlarıyla konuşup, tartıştıklarını söyledi. Çevik, ‘’Çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak üzere bugüne kadar yapılan projelerden farklı ve sıra dışı bir çalışma yapmalıydık. Buradan yola çıkarak aklımıza veli ve öğrencilerin sıklıkla geçtiği okul koridoru geldi. Buraya yapılan kitaplıkla tüm öğrencilerde kapalı bir oda içerisinde oturarak kitap okuma sıkılganlığı ortadan kalkarak öğrencilerimiz en zevkli vakit olan teneffüslerde gezerken bile kitap okumanın tadına varmış oldular. Eskiden teneffüslerde aykırı hareketlerde bulunan ve enerjisini atmaya çalışan öğrencilerin bugün kitap okuma noktasında birbirleri ile kıyasıya yarışmaları doğru yolda olduğumuzu bizlere gösterdi. Sıra dışı kitaplığımızın yapılmasında emeği geçen öğretmen arkadaşlara ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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