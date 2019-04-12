ÇEVRECi OKUL

Daha önce, ‘Değerlerimiz Özümüzdür’ projesi kapsamında, soğuk kış günlerinde kuşların üşümemesi ve soğuktan korunmaları amacıyla yaptıkları ‘Kuş Evi’ yaparak, ağaçlara, kuşların yoğun olarak kondukları alanlara bırakan öğrenciler, baharın gelmesiyle birlikte fidan dikimi yaptılar. Sorgun Agah Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Osmaniye köyü Orman İşletmesi Ağaçlandırma alanına fidan dikimi yaptı.