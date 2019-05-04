Çevre ödülü Yavuz Selim’in

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında, ülke geneli 40 okulun kazandığı Çevre Beratı ödülüne Yozgat’ta Yavuz Selim İlkokulu layık görüldü. Ankara Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürü Ali Murat, Çevre Beratını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk’dan aldı. Ödül töreni sonrasında ödül alan okulların öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar sergilendi.