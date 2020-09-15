YOZGAT’ta 2020/2021 eğitim-öğretim yılının başlaması, İlköğretim Haftası nedeniyle Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen törenle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törene, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, müdürlük yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. Yazıcı, Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Ant'ına İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sundu. Program, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okundu.