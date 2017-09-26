"Celal Atik değerimizdir"

1966 yılında Merkez Ortaokulu olarak temeli atılan ve daha sonra ismi değiştirilerek Yozgatlı Milli Güreşçi Celal Atik'in isminin verildiği okulun geçen yıl isminin tekrar değiştirilerek Merkez Ortaokulu olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin,"Celal Atik isminin bir okulda yaşatılması istenirse bir başka okulumuzda bunu değerlendirebiliriz" dedi.

Yozgat şehir merkezinde bulunan ve 1966 yılında temeli atılan merkez ortaokulunun ismi 1997 yılında Celal Atik İlköğretim Okulu olarak ardından da 2000 yılında Celal Atik Pansiyonlu İlköğretim Okuluna dönüştürülmüştü. 2012 -2013 öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim sistemine geçişle birlikte okulun adı 'Celal Atik Ortaokulu' olarak tekrardan değiştirilirken 2016-2017 eğitim öğretim dönemini Celal Atik Ortaokulu olarak kapatan okul, 2017-2018 eğitim öğretim dönenimde yeniden eski ismini alarak Merkez Ortaokulu olmuştu.

Yozgat Lisesi gibi köklü bir kimliğe sahip olan Merkez Ortaokulu'nun isminin tekrardan eski tarihi ismine dönüşmesi için Merkez Ortaokulu mezunlarının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ad Koyma Komisyonu'na talep ve isteklerini yazılı olarak ilettiğini hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin şunları söyledi.

"Okullarımıza şehit isimleri gibi ve içimizden çıkmış meşhur kimselerin isimlerini verebiliyoruz. Bununla beraber Yozgat Lisesi'nin ve Merkez Ortaokulu'nun bir ayrıcalığı var. Bu iki okulumuzun kendi özgün adıyla kalması yönünde sözlü ve yazılı bazı kesimlerden bize talep geldi. Yozgat Lisesi, Anadolu Lisesi olmadı. Yozgat Lisesi olarak devam ediyor. Bu durumu görünce Merkez Ortaokulu'ndan mezun olan öğrenciler, bize müracaat etti. 'Biz aynı Yozgat Lisesi gibi okulumuzun adının Merkez Ortaokulu olarak kendi özgün ismine dönmesini istiyoruz' dediler. Onların müracaatlarını Ad Koyma Komisyonu'na ilettik. Komisyonumuz teklifi yerinde buldu ve eski adı olan Merkez Ortaokulunu tekrardan okula verdik. Gerekçeleri de, 'Zaten milli sporcumuzun adı bir spor salonunda var. Celal Atik Spor Salonumuz var. Bu isim orada yaşarken burayı da kendi tarihi adına dönüştürelim' oldu. Bu yönde karar aldığımız için okulun adını değiştirmiş olduk"

Milli Güreşçi Celal Atik'in milli bir değer olduğunu söyleyen,"Tarihi adına uygun olsun diye orayı biz Merkez Ortaokulu olarak onayladık. Ad Komisyonun kararını kabul ettik. Eğer bunun dışında Celal Atik isminin bir okulda yaşatılması istenirse bir başka okulumuzda bunu değerlendirebiliriz. Merkez Ortaokulunun tarihi kimliğinden dolayı en eski ortaokul olması hesabiyle bu okullarımız istisna olsun istedik. Ama dediğimiz gibi bir başka okulda Celal Atik ismini yaşatabiliriz ya da bir spor salonuna da verebiliriz" şeklinde konuştu.