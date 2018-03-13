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Çekerek’teki okullar denetlendi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, devam eden inşaatların yapım aşamaları ve gerçekleşme düzeyleri ile okullardaki pansiyonların hizmet sunumlarının verimliliğini yerinde incelemek üzere Çekerek ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çekerek’teki okullar denetlendi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, devam eden inşaatların yapım aşamaları ve gerçekleşme düzeyleri ile okullardaki pansiyonların hizmet sunumlarının verimliliğini yerinde incelemek üzere Çekerek ilçesinde incelemelerde bulundu.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Çekerek’teki okullar denetlendi

Yazıcı, ilçede yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi okul ve yurt binası ile Osman Durmaz Fen Lisesi yurt binasında incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı. Öğrencilerin kaldığı yurtları ve Anadolu İmam Hatip Lisesi yurt binasını ziyaret eden Yazıcı, yurdun hizmet birimlerini ve yatakhaneleri gezerek, hizmetlerin sunulması, ihtiyaçlarla ilgili olarak öğrencilerin memnuniyetini ölçmek amacıyla yazılı taleplerini alarak, görevlilere gerekli talimatları verdi. Ziyaret ve incelemelerin devam edeceğini belirten Yazıcı, yönetim süreçlerinin kontrolünün önemine vurgu yaptı, okul, kurum ve yurtların sıklıkla kontrol edilmesi için yöneticilere gerekli talimatları verdi.

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