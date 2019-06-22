Çekerek öğrenci alacak

Çekerek ilçesinde yapımı tamamlanan Bozok Üniversitesi Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 bölüm ve 135 kontenjanıyla üniversite tercih kılavuzunda yer aldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin ilk meyvesini aldıklarını söyledi. Çekerek ilçesi için hayırlı bir sürecin başladığını aktaran Eyüp Çakır, “Bizlere her fırsatta destek olan hemşerimiz, gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başta olmak üzere milletvekillerimiz Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, sayın valimiz, rektörümüz ve kaymakamımıza, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

