Çaylar içildi

Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan Erbek İlköğretim Okulu ve Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. İlk olarak Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Okulu Müdürü Ali Mehmet Öztürk ve öğrenciler ile birlikte Şehit Halit Aksu’nun şehadete erişinin yıl dönümü olmasıyla ailesini ve kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Okulu ve Erbek İlköğretim Okulu öğretmenleriyle bir araya gelerek mesleki gelişim, akademik gelişim ve okulların eksiklikleri hakkında konuştu. Yapılabilecek çalışmalar üzerinde fikir birliğine varıldı. Okulları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü, eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulundu. Ardından 8.sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Abdullah Arkan, liseler ve meslek liseleri üzerine sohbet gerçekleştirerek öğrencilerin hedeflerini dinledi, bu anlamda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Sohbet sonrası Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde görevli Rehber Öğretmen Büşra Arslan, öğrencilere LGS sınavı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. •Sümeyye İlhan•