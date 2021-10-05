Çay içip, planlama yapıyorlar

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, öğrencilerin eğitim dönemleri sonunda kariyerlerini doğru belirleyip, meslek seçimlerine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan ‘Bi çay içer misiniz canlar?' adlı proje çalışmaları devam ediyor. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, proje kapsamında köyde kurulmuş kolej havasındaki Yukarı Sarıkaya Ortaokulunu ziyaret edip, Okul Müdürü Alper Öztürk ile birlikte okulun bölümlerini gezerek, incelemelerde bulundu. Arkan, okulda 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri ile çay sohbetinde bir araya geldi. Arkan, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında ‘’Hepiniz bizler için çok kıymetli ve değerlisiniz. Mesleğiniz her ne olursa olsun en iyisini yapan sizler olun. Sıfatınız doktor, savcı, öğretmen, marangoz, usta, tamirci olabilir. Okumuş insan demek vatanını, milletini seven, kendi çıkarlarından ziyade milletinin çıkarları için çalışan, ahlaklı, milli ve manevi değerlere sahip, kültürlü insan demektir. Unutmayın bazen bir su tesisatçısı bir cerrahtan daha elzem olabilir. Hedeflerinizi koyun, yeteneklerinizin farkında olun. Akademik veya mesleki alanda kendinizi geliştirin’’ diye seslendi. Çay sohbeti sonrası Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde görevli Rehber Öğretmen Ayşe Nur Kılıç, LGS sınavı hakkında öğrencilere bilgilendirme sunumu yaptı. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan, proje kapsamında Namık Kemal İlköğretim Kurumunu da ziyaret ederek, Okul Müdürü Gazi Vural ile birlikte okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet edip, Okul Rehber Öğretmeni Süleyman Uçaral tarafından 8.sınıf öğrencilerine LGS sınavı hakkında sunumu takip etti. •Eğitim Servisi•