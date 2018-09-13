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Çanta ve malzeme uyarısı

YOZGAT’ta yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiyecilerden velilere bazı uyarılar geldi.

Çanta ve malzeme uyarısı

YOZGAT’ta yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiyecilerden velilere bazı uyarılar geldi.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Çanta ve malzeme uyarısı

Yozgat’ta uyum eğitimiyle birlikte yeni eğitim-öğretim dönemi başlamış oldu. Sağlık otoriteleri ve kırtasiyeciler ise velileri okul çantası ve kırtasiye malzemeleri konusunda uyardı. Sağlık otoriteleri velileri okul çantası ağırlığı konusunda uyardı. Yozgatlı doktorlar, çocukların okul çantalarının ağırlığının çocuğun kilosunun yüzde 10 ila yüzde 20’si kadar olması gerektiğini bildirdiler. Ağır okul çantası taşıyan çocukların eklem ve kaslarında sorunlar meydana gelebileceği de anlatıldı. Öte yandan Yozgat’ta kırtasiyecilik yapan esnaflar ise okul malzemelerinin kırtasiyelerden alınması gerektiğini belirttiler. Kırtasiyeler dışında satılan okul araç gereçlerinin sağlık açısından tehlikesine dikkat çekilirken, özellikle Çin malı ürünlerin kanserojen madde taşıdığı vurgulandı. Okul çantası alırken lisanslı ürünlerin tercih edilmesi gerektiği de dile getirildi. Lisanslı okul çantalarının hem sağlıklı hem uzun ömürlü olduğu aktarılırken, bu sene lisanslı ürün okul çantasının 60 liradan başlayarak kalite ve özelliğine göre fiyatının arttığı bildirildi.

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