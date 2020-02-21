Çandır'da okullara kitap dağıtıldı

ÇANDIR İlçesinde İlk/orta öğretim düzeyinde devam eden ‘Bir kitap bin hayal’ projesi kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı yapıldı. Kaymakam Murat Yayabaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek, tüm öğrencilere kitap dağıttı. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Yayabaşı, bilgi alış verişinde bulunuldu. Yayabaşı, 8’inci sınıf öğrencilerinin LGS hazırlık çalışmaları değerlendirildi, okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi alındı, hazırlık için gerekli desteğin verileceğini söyledi.