Çandır'da Okul ziyareti

Kapal, Çandır genelinde bu sene yüksek bir motivasyon olduğunu, başarı çıtasını daha yukarılara yükseltmek istediklerini ifade etti. Kapal, öğrencilerin bu hedefe ulaşmak için gayretli olmalarını, çalışmalarını, ailelerin ve toplumun onlardan beklentilerini boşa çıkarmamalarını istedi. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, ‘’Devletimizin ve ailelerinin sağladığı imkanları kendiniz ve toplum için güzel işler yapmak için kullanın. Çandır'da başarıyı yükseltmek, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için daha çok yorulmalı, daha gayretli çalışmalıyız" dedi.