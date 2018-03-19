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ÇANAKKALE ŞEHiTLERi ANILDI

YOZGAT Yunus Emre İlk ve Ortaokulu’nda 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anma günü nedeniyle program düzenlendi.

ÇANAKKALE ŞEHiTLERi ANILDI

YOZGAT Yunus Emre İlk ve Ortaokulu’nda 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anma günü nedeniyle program düzenlendi.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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ÇANAKKALE ŞEHiTLERi ANILDI

Genç öğrencilerin düzenlediği programa katılan öğretmenler ve öğrenciler adeta Çanakkale ruhunu yaşadılar. Şehitlerimiz için Okul Din Kültürü Öğretmeni Mücahit Çıtır tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla başlayan program. 4/A sınıfı öğrencilerinin düzenlediği Vatan isimli tiyatro oyunu ile devam etti. Yozgatlı Kınalı Hasan videosunun gösterildiği programda 2/A sınıfı öğrencileri tarafından müzikal gösteri yapıldı. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 97’inci yıl dönümünde Yunus Emre İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen en güzel İstiklal Marşını okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program sonunda bir konuşma yapan okul müdürü Emrullah Özer, vatanın bölünmez bütünlüğü için Çanakkale’de kurşunların üzerine süngüler ile korkmadan koşan Atalarımızın almış olduğu o kutlu zaferde şehitlerimiz bir kez daha andıklarını söyledi. Çanakkale’deki atalarımızın şimdiki nesile bağımsız bir vatan bıraktığını dile getiren Özer, ‘’Çanakkale’de savaşan bize bu güzel vatanı emanet eden şehit ve gazilerimizi minnet ile anıyorum’’ dedi. 

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