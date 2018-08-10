Çalıştayda son gün

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programı ile başlayan etkinlik, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından 7 yıl önce amatör bir ruhla başlatıldı. Böyükata, profesyonel bir şekilde devam ettirilen Bozok Bilim Çalıştayı’nın bu yılki temasının ‘Bor ve Bor İçerikli Nanomalzemeler ile Uygulamaları’ olduğunu söyledi. Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Böyükata, ‘’Çalıştay disiplinler arası bir atmosferde, araştırmacıların uzmanlık alanlarının yeni sonuçlarını kritik etme ve tartışmalarının yanı sıra yakından tanışma ve yeni çalışma konuları geliştirme bakımından da faydalı olacaktır” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversitelerin sadece eğitim-öğretim faaliyetinde bulunarak, öğrencilere diploma veren müesseseler olmadığını belirtti. Karacabey, üniversitelerin bilimsel araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan, bilimsel ve sosyal çalışmalarıyla ülkeye yön veren kurumlar olduğunun altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Karacabey, “Üniversiteler bünyesinde düzenlenen kongreler, konferanslar, çalıştaylar, seminerler bilginin daha geniş perspektiften aktarılması noktasında önemli katkı sağlar. Bugün de üniversitemiz tarafından düzenlenen 7. Bozok Bilim Çalıştayı’nda Bor ve Bor İçerikli Nanomalzemeler ile Uygulamaları konuları ele alınıyor’’ diye konuştu.

Vali Yardımcısı Salih Altun da, geleneksel hale gelen, Yozgat ve Üniversitesi için büyük önem taşıyan Bozok Bilim Çalıştayı’nın sonuçları bakımından hayırlı olması temennisinde bulundu. Üç gün süreli Bozok Bilim Çalıştayı'nda uzman akademisyenler tarafından Bor ve Bor İçerikli Nanomalzemeler ile Uygulamaları konularında sunumlar yapıldı. Bugün yapılacak etkinlikler sonunda çalıştay sona erecek.