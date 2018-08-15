Çalıştay verimli geçti

Çok sayıda üniversiteden alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla üç güren süren çalıştayda, fizik, kimya ve mühendislik alanlarından araştırmacılar bir araya gelme fırsatı buldu. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, katma değeri yüksek olan bor madenini malzeme üretiminde ve özellikle ulusal düzeyde özendirmenin yerinde olacağını söyledi. Böyükata, çalıştaya sunum ve poster sunumlarıyla katkı, katılım sağlayan bütün araştırmacılara teşekkür etti. Böyükata, alanında yetkin ve kariyerinin iyi düzeyde olduğu bilinen tanınmış akademisyenler ile genç akademisyen adaylarının birlikte bulunmalarının gelecek için ümit verici olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Böyükata, “Çalıştay ile farklı disiplinlerden araştırmacıların fikir müzakeresi yapabileceği bir vasat yakalanmıştır. Böylece farklı bilgi ve bakış açıları kazanılmaktadır. İçerikte yer alan konular ile ilgili kurum ve kuruluşların temsil edilmesinin de faydalı olduğu görülmüştür. Çalıştayın, bilim insanlarının birbirleriyle etkileşimini başarılı bir şekilde gerçekleştirme imkânı sağladığı gözlenmiştir. Kendine özgü biçimiyle çalıştayın devam ettirilmesi gerektiği katılımcılar tarafında ifade edilmektedir. Bununla beraber, mevcut uluslararası katılımın artırılmasını da arzuluyoruz” dedi.