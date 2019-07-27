Çalıştay tamamlandı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde iki gün süren programda bilimsel konular ele alındı. Önceki yılların aksine bu yılki çalıştayda özel bir tema tanımlaması yapılmadı. Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Çalıştayın ana felsefesinin deneysel, teorik bilgi, deneyimlerin disiplinler arası paylaşımını teşvik etmek olduğunu söyledi. Böyükata, temel ve uygulamalı bilimlerden çalışmaların sunulduğu çalıştayda alanında uzman akademisyenlerin sunumlarda bulunup, katılımcıları bilgilendirdiğinin altını çizdi.