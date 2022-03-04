ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Meslek Yüksekokullarının güncel sorunlarına ilişkin alanında uzman akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı ve üç ayrı oturumda gerçekleştirilen çalıştayda, ‘Meslek Yüksekokularında Eğitim Kalitesi, Meslek Yüksekokullarında Akademik Gelişim ve Kalite, Meslek Yüksekokullarında Kariyer Planlama ve Kalite’ konuları ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak ‘Kalite Ve Akreditasyon Süreçleri Bağlamında Meslek Yüksekokullarının Bugünü ve Geleceği’ konulu çalıştayın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi olmasıyla birlikte 2022-2026 stratejik planlarını ‘Girişim Odaklı üniversite’ olarak belirlediklerine dikkat çeken Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yükseköğretime hitap eden tüm üniversitelerin temel bir hedefi var. Sürekli değişim ve dönüşümlerle gelişimlerini sürekli artırmak. Yozgat Bozok Üniversitesi 2021 yılına kadar eğitim odaklı bir üniversite iken ihtisas üniversite olmasıyla birlikte artık bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi de üniversite-sanayi işbirliği dönüştürmüştür. Üniversitemiz endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşmasıyla birlikte bölgesel kalkınma hedefine odaklanmış ve bu kapsamda prestijli bir firma ile protokol imzalamıştır. Üniversitemiz, diğer üniversitelerde olduğu gibi öne çıkan alanları başta olmak üzere iddialı olduğu alanlarda da; Yükseköğretime nasıl hitap edeceğiz? Kalite süreçlerini eğitim-öğretim, akademya ve bilginin üretilmesi temelinde nasıl yapabiliriz? Sorularına da cevap arayarak, gelecek vizyonunu, geçmişteki deneyimler, Yükseköğretimin vizyonu, Türkiye’nin ve dünyanın geleceği temelinde içinde bulunduğu durum ve ülkenin, bölgenin ve yörenin de beklentileri çerçevesinde şekillendirmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak ‘Kararlıkla Başarıya’ sloganımızla üniversitemizin süreçlerini yönetirken geldiğimiz nokta itibariyle artık marka üniversite olma noktasında akamdemyaya çok güçlü bir şekilde hitap ediyoruz. Çalıştayımızın amacı, kıymetli hocalarımızın bilgi ve deneyimlerini paylaşarak Meslek Yüksekokulumuz özelinde bu alanı çok daha nitelikli hale nasıl getirebiliriz, sorusuna cevap bulmaktır. Çünkü geleceğin Türkiye’sini imal edecek olan meslek sahipleri bizim için çok kıymetli. Biz buna ara elaman demiyoruz, aranan elaman diyoruz. Teknik ve ön lisans düzeyinde programlarımızdan yetişen öğrencilerimizin donanımlı olması çok önemli. Kalite ve akreditasyon süreçleri ile öğrencilerimizin sanayicilerle buluşmalarını, teorik bilgilerinin deneyimli bir şekilde sahada kazanımlarını sağlayarak yetişmiş aranan elaman süreçlerini yönetmeye başladık. İnşallah bu temelde örnek olabileceğimiz alanlarda yaptığımız çalışmalarımızı çalıştaylarla farklı zeminlerde devam ettireceğiz. Meslek Yüksekokullarımızın ülkemizin, bölgemizin gelişim düzeyinde katkı sunar bir duruma gelmesi temennisi ile düzenlenen çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Ahmet Yozgatlıgil de yaptığı konuşmada, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin son yıllarda çok önemli atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Yozgatlıgil konuşmasında şunları söyledi: “Yükseköğretim Kurulu’nun “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında kenevirin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 'endüstriyel kenevir' alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. TÜBİTAK olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ile işbirliği yaparak bu alanda ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Yozgatlıgil daha sonra TÜBİTAK tarafından Meslek Yüksekokulları için AR-GE destekleri hakkında dinleyicilere bilgiler verdi. Çalıştayda, Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Profesör Dr. Yücel Güney ’in yaptığı birinci oturumda, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Ahmet Yozgatılgil, Sah Dad Kurucu Üyesi Profesör Dr. Meral Yüksel, Kırklareli Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Ertuğ Can, ‘Meslek Yüksekokularında Eğitim Kalitesi’ konularını, Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz’ın yaptığı ikinci oturumda, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Ferhat Çetinkaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Nuray Keskin, Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Dr. Ercan Karaköse, ‘Meslek Yüksekokullarında Akademik Gelişim ve Kalite’ konularını Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın’ın yaptığı üçüncü ve son oturumda ise Karabük Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Gökkaya, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın’da ‘Meslek Yüksekokullarında Kariyer Planlama ve Kalite’ konularında yaptıkları sunumlarla katılımcılara bilgiler aktardı.

