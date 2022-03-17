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Çalışmalar devam ediyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan KodluYoz projesi çalışmaları devam ediyor.

17 Mart 2022 Perşembe 00:38
Çalışmalar devam ediyor

116 Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve eğitimlerini tamamlayan 525 öğretmen ile okullarda kodlama ve robotik çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Projemiz 6 ilçemizde kurulan 21 KodluYoz atölyemiz ile çalışmalarına devam etmektedir. KodluYoz atölyesinde kurs alan öğrencilerimiz öncelikle code.org etkinlikleri ile başlayarak algoritma becerisini kazanmakta ve Scratch programı ile bu becerilerini geliştirmektedir. Atölyede çalışma imkânı olmayan öğrencilerimize de Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz ve Robotik Kodlama kursu alan öğretmenlerimiz okullarında 21 bin 236 öğrencinin Code.org, 6 bin 845 öğrencimizin de Scratch programında kayıtları yapılmış ve kodlama alanında eğitim alması sağlanmıştır” dedi. 
Öğrencilerin atölyelerde bulunan robotik malzemeleri inceleme ve çalışma fırsatı bulduğunun altını çizen Yazıcı, “Öğrencilerimiz robot parçalarını, sensörleri ve işlevlerini, bunları nasıl bir araya getireceklerini, tasarımı yapılan bir robotun nasıl kodlanarak farklı alanlarda kullanılabileceğini keşfetmektedir.  Grup çalışması yaparak analitik ve inovatif düşünmeyi öğrenen öğrencilerimiz bu bilgilerin gerçek hayatta kullanılan örneklerini görme imkânı bulmaktadır. Atölyemizde 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, bu alanda yapılan ve gelecekte yapılacak olan Endüstri 4.0 teknolojileri ile Dünya genelinde yapılan kodlama haftası çalışmaları çerçevesinde KodluYoz sloganı ile ilimiz geneli tüm öğrencilerimizle kodlama çalışmaları başlatılarak çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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