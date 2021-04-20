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ÇALIŞMA EKiBi TOPLANDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih ve Kültür çalışma ekibi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlığında toplanarak, değerlendirmelerde bulundu.

20 Nisan 2021 Salı 00:39
ÇALIŞMA EKiBi TOPLANDI

YOZGAT Tarih ve Kültür Çalışma ekibi, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi arasında imzalanan protokolle il genelinde çalışma yapmadan önce bir araya gelip, değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlık etti. Karadağ, Yozgat’ın tarihinin, kültürünün kayıt altına alınmasına yönelik elde derli toplu bir çalışmanın olmadığını, yapılacak çalışmanın bu noktada çok önemli ve tarihe iz bırakacak bir eser olacağını hatırlattı. Karadağ, ‘’Yozgat tarihi ve kültürü için büyük bir önem arz eden eserin Üniversitemiz ve sizlerin öncülüğünde gerçekleşecek olması da bizim için ayrıca gurur verici olacaktır. Çalışmalar süresince Valiliğimiz, Belediyemiz ve Üniversite olarak sizlerin yanında olacağız. Geleceğe önemli bir miras olacak bu eserin hazırlanma aşamasında baş editör Doç. Dr. Ebubekir Güngör başta olmak üzere tüm çalışma ekibine kolaylıklar ve başarılar diliyorum’’ dedi. Yozgat Tarihi ve Kültürü isimli çalışmanın baş editörü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Güngör ise, tarihe iz bırakacak böylesine önemli bir çalışmanın içinde yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölüm editörleri ile birlikte çalışmalara başladıklarını ifade eden Güngör, öngörülen süre içerisinde eseri tamamlayıp Yozgat’ımıza kazandırmayı istediklerini belirtti. Toplantıya Yozgat Tarihi ve Kültürü çalışma ekibinde yer alan Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, Doç. Dr. Erdem Sarıkaya, Dr. Öğretim Üyesi Esra Balıkçı, Dr. Öğretim Üyesi Onur Çelebi, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Polat, Dr. Ömer Faruk Çakır, Dr. Öğretim Üyesi İlkgül Kaya, Dr. Öğretim Üyesi Hacer Sancaktar, Arş. Gör. Esra Kızıl katıldı.

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ÇALIŞMA EKiBi TOPLANDI
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