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CADDEDE KERMES

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, ihtilaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenledi.

CADDEDE KERMES

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, ihtilaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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CADDEDE KERMES

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, dönem boyunca yatılı öğrencilerin doğal malzemelerle çalışmış oldukları el sanatları ürünleri sergisi ile birlikte kermes düzenledi. Lise Caddesinde düzenlenen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, esnaflar da destek sağladı.  Zübeyde Hanım Mesleki ve Terkin Anadolu Lisesi Müdürü Elif Tümgan, okul bünyesindeki pansiyonda barınan öğrencilerin dönem boyunca yaptıkları çalışmaları sergilemek amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Tumgan, okul aile birliğinin desteğiyle etkinliğin kapsamını geniş tuttuklarını belirterek, “Yine okul aile birliğimizin, velilerimizin ve esnaflarımızın desteği ile Lise Caddesinde Kermes düzenledik. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelir öğrencilerimiz için değerlendirilecek” dedi.
Esnaftan büyük destek gördüklerini dile getiren Tümgan, “Kermesi düzenleyen okul aile birliği başkanımız ve yöneticilerine, velilerimize, bize büyük destek sağlayan esnafımıza ve gelerek kermesten alışveriş yapan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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