Büyükata’dan gençlere destek

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen ve Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. D. Duygu Kılıç tarafından yürütülen etkinlik bu sene 5’inci kez gerçekleştirildi. Amasya Merkez Ortaokulları ile YİBO’larda eğitim gören ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan, bilime meraklı, tüm çalışmalara aktif olarak katılabilecek durumdaki 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden 30 öğrencinin Kabul edildiği etkinliklerden bu güne kadar 160 öğrencinin faydalandığı belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Kısa sürede olsa, Amasya’da yetişen yarının potansiyel ‘bilim mimarları’ ile birlikte olmak keyifliydi. Çocukların bilimle yakından tanışmasına katkı veren bir etkinliktir. Benzer programların ülkemizde yaygınlaşması ve etkili hale getirilmesi için çaba göstermeliyiz” dedi.

Amasya Valisi Osman Varol ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay’ın da ziyaret ettiği bilim kampında, etkinliğin katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi takdim edildi.