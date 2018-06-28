Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0170
EURO
5.3181

Büyükata’dan gençlere destek

BOZOK Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Amasya’da düzenlenen ‘Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2018’ isimli etkinlikte kapsamında ‘Bilimsel Araştırma Teknikleri’  başlıklı bir seminer verdi.

Büyükata’dan gençlere destek

BOZOK Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Amasya’da düzenlenen ‘Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2018’ isimli etkinlikte kapsamında ‘Bilimsel Araştırma Teknikleri’  başlıklı bir seminer verdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 18:25
18 Okunma
Büyükata’dan gençlere destek

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen ve Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. D. Duygu Kılıç tarafından yürütülen etkinlik bu sene 5’inci kez gerçekleştirildi. Amasya Merkez Ortaokulları ile YİBO’larda eğitim gören ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan, bilime meraklı, tüm çalışmalara aktif olarak katılabilecek durumdaki 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden 30 öğrencinin Kabul edildiği etkinliklerden bu güne kadar 160 öğrencinin faydalandığı belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Kısa sürede olsa, Amasya’da yetişen yarının potansiyel ‘bilim mimarları’ ile birlikte olmak keyifliydi. Çocukların bilimle yakından tanışmasına katkı veren bir etkinliktir. Benzer programların ülkemizde yaygınlaşması ve etkili hale getirilmesi için çaba göstermeliyiz” dedi.
Amasya Valisi Osman Varol ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay’ın da ziyaret ettiği bilim kampında, etkinliğin katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Meslek Lisesi’ne yeni bina
Meslek Lisesi’ne yeni bina
Minikler camilere koştu
Minikler camilere koştu
Eğitim yatırımlarına devam
Eğitim yatırımlarına devam
Öfke semineri verildi
Öfke semineri verildi
Yurtta denetim
Yurtta denetim
Kitap okuma hakkı faaliyetleri
Kitap okuma hakkı faaliyetleri

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim