BÜYÜK BAŞARI

Karadağ, kendisi ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen’in aralarında bulunduğu 47 öğretim üyesinin üst sıralarda yer aldığını aktardı. Karadağ, raporda H indeks, i10 indeks ve atıf sayısını baz alarak, toplam ve son beş yıldaki üretkenlik katsayısı, aynı zamanda bilim adamlarının üniversite, bölge, dünya, temel alan ve branşlardaki sıralama ve değerlendirmelere yer verildiğini bildirdi. Karadağ, ‘’Üniversitemiz 2000'den Sonra Türkiye'de Kurulan Üniversiteler 115 Üniversite arasında 38'inci sırada yer alırken, Türkiye'deki 199 Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında 98'inci sırada; 125 Devlet Üniversitesi arasında ise 66'ncı sırada yer aldı. 200 Ülkeden 10 bin üniversitenin yer aldığı genel sıralamada ise Üniversitemiz 2836'ncı sırada yerini aldı’’ dedi. Karadağ, üniversitelerin en önemli işlevlerinden birisinin bilimsel çalışmalara imza atmak olduğunu belirtti. Karadağ, ‘’AD Scientific Index’in 2021 yılı raporlarında üniversitemizden 47 öğretim üyesi yer aldı. Yayınlanan rapor, üniversitemizin uluslararası alanda görünürlüğü ve yapılan bilimsel çalışmaların dünyaya mal edilmesi noktasında çok büyük önem arz etmektedir. Bizler akademyada yer almanın ölçütleri ve kriterleri ne ise bu noktada da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Listede yer alan Üniversitemiz öğretim üyelerini tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum’’ diye konuştu.