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Bursa’da Tercih Günleri

BOZOK Üniversitesi, tercih günleri kapsamında Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim fuarına katıldı.

Bursa’da Tercih Günleri

BOZOK Üniversitesi, tercih günleri kapsamında Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim fuarına katıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Bursa’da Tercih Günleri

Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 49 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım standlarının yer aldığı fuarı, 11 bine yakın lise son sınıf öğrencisi ziyaret etti. Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verildi.

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