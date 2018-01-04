Bursa’da Tercih Günleri

Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 49 devlet ve vakıf üniversitesinin tanıtım standlarının yer aldığı fuarı, 11 bine yakın lise son sınıf öğrencisi ziyaret etti. Bozok Üniversitesi tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verildi.