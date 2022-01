Burs programı başarısı

Başarılarına bir yenisi daha eklenerek TÜBİTAK'ın 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına Bozok Üniversitesinden 4 Öğretim Üyesinin yapmış olduğu başvurular kabul edildi. Bozok Üniversitesinden Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Vural "Yapay Zeka Destekli Fotopletismografi Analizinin Sepsis Erken Tanı Ve Prognozundaki Etkinligi" isimli projesi ile Hollanda’da University of Groningen’de; yine Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri-Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Arıkan, “CRB1-İlişkili Kalıtsal Retinal Hastalıklarda Kişisel Gen Tedavisi Çalışmaları” başlığıyla Hollanda’da Collin & Garanto lab Molecular Therapies for Inherited Retinal and Neurometabolic Diseases’te; Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Kevser Hava, “Oyun Projesi: Oyun Tasarımına Dayalı Bilgisayar Bilimi Müfredatının Geliştirilmesi ve Uygulanması” projesi ile ABD’de Georgia Southern University’de; Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sırgancı, “Akıcı Okumanın Ölçülmesinde Kovaryant Değişkenin Eklendiği Gizil Değişken Temelli Bir Model Önerisi” başlıklı proje ile ABD’de Southern Methodist University, Center on Research and Evaluation (CORE)’da 12 ay süre ile projelerini yürütecekler. TÜBİTAK'ın 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında yaptıkları başvuruları kabul edilen akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Yürütülecek çalışmaların üniversitemizin uluslararası arenada görünür olmasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, bu noktada ön açıcı ve destekleyici bir vazife ifa eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a ve tüm TÜBİTAK yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.