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Bürokratlar ilgi gösterdi

YOGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından verilen seminerler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde olduğu gibi Başkent’te de ilgiyle takip edildi.

05 Şubat 2021 Cuma 00:50
Bürokratlar ilgi gösterdi

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra bürokratlarında yer aldığı 70 civarında katılımcıya yönelik olarak, ‘TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu seminer verdi. Böyükata sunumu süresince etkileşimli ve özellikle öğrencilerle diyalog içerisinde tartışmalar açarak bilgiler paylaştı. TÜBİTAK programları ve proje yarışmaları, proje döngüsü yönetimi, proje tasarımı teknikleri, öğrenci projelerinin bilim okuryazarlığı boyutları ve proje çalışmalarında içeriğin kalitesi hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmalarda hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları ele aldı. Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı buluşmada, öğrencilerin ele alınan konulara gösterdikleri ilgi ve katılım dikkat çekici düzeydeydi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, onlara söz vererek kendilerini tanıtmalarını ve fikirlerini paylaşmalarını istedi. Toplantı sonunda faydalı bir buluşma olduğunu belirten Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Metin Halıcı bütün katılımcılara teşekkür etti. Aslen Yozgatlı olan Metin Halıcı, daha önce Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı dönemlerden de tanıdığı belirterek, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın kendisini adayarak bu tür hizmetleri yerine getirdiğini ifade etti ve kendisine teşekkür etti.

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Bürokratlar Ilgi Gösterdi
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