BÜROKRASİYE SON

Rektör Karadağ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni ziyaret ederek, akademik ve idari personel ile bir araya geldi. Karadağ, ‘’Esasında üniversite yönetimi bürokratik kafayla yönetilecek, insanları bir kalıba sokacak, ötekileştirecek kurumlar değildir. Üniversiteler eğer salt bürokratik kafayla yönetilecek olursa o üniversitelerde, üniversite olmanın opsiyonu olan akademik anlamda hiçbir şey bekleyemezsiniz’’ dedi.

Rektör Karadağ, var olan potansiyeli harekete geçirmeleri gerektiğine işaret ederek, üniversitelerin, bilim nosyonu ve normlarının öncelikli olduğu bir anlayışa oturtulması gerektiğinin altını çizdi. Karadağ, ‘’Üniversitesi, bölgesi, ülkesi için üreten, çalışan, çaba sarf eden, üniversitenin kimlik kazanmasında emek harcayan akademik bir anlayışın benimsenmesi gerekmektedir. Üniversite olarak bulunduğu birimde sorumluluklarını bilen, sorumluluklarını en üst düzeyde ifa eden, akademik nosyonunu hiçbir zaman bir kenara bırakmayan, tamamen akademik kafayla düşünen ve hareket eden, kurumuna değer katan bir anlayışla yol haritasını oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum’’ diye konuştu. Geçmiş yönetimden bir emanet aldıklarını dile getiren Rektör Karadağ, bu emaneti üniversitenin bütün birimleri, çalışanlarının kattığı önemli değerlerle hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacaklarının altını çizdi.