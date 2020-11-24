BUGÜN ONLARIN GÜNÜ

YOZGAT il genelinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Covit-19 salgını tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak gerçekleştirilecek. Yozgat’ta bugün saat 09.30’da Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı günün anlam ve önemini içeren bir konuşma gerçekleştirecek. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yavuz Atalay Ünaloğlu tarafından seslendirilecek ‘Bir sevdadır öğretmen olmak’ adlı şiir okunacak, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin mesleğe giriş yemin töreni yapılacak. Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İdris Çetin, kendisinin yazdığı ‘Yine öğretmen oldum’’ adlı şiirini okumasıyla tören tamamlanacak.

VALİNİN MESAJI

Yozgat Valisi Ziya Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk toplumunun şekillenmesinde önemli değeri olan, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı büyük bir sabır ve fedakarlıkla yetiştiren öğretmenlerimizin, toplumumuzun en saygıdeğer ve cefakar insanları olduğunu söyledi. Polat, ‘’Eğitim bugün kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olarak vurgulanmakta olup, bu anlamda ülkemizin aydınlanmasında ve gelecekte daha eğitimli, bilgili ve bilinçli bireyler oluşturulmasında öğretmenlerimizin bilgisi ve eğitim anlayışı son derece önemlidir’’ dedi. Vali Polat, bu milletin, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen öğretmenlerin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürdüğünü anlattı. Vali Polat, ‘’Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışarak bu ulvi görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum’’ ifadeleriyle mesajını noktaladı.

