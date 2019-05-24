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Bugün defnedilecek

TÜRK sinemasının usta yönetmenlerinden hemşerimiz Yavuz Özkan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, bugün düzenlenecek törenle İstanbul’da toprağa verilecek. İ

Bugün defnedilecek

TÜRK sinemasının usta yönetmenlerinden hemşerimiz Yavuz Özkan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, bugün düzenlenecek törenle İstanbul’da toprağa verilecek. İ

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Bugün defnedilecek

stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve yaşama veda eden Yavuz Özkan, 1942 yılında Yozgat'ta doğdu. Yavuz Özkan, 20-23 yaşları arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştı. 1966 yılında dergi yayıncılığına başlayan Özkan, öykü yazarlığı ve tiyatro ile ilgilendi. Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer alan Özkan, 1974 yılında 'Vardiya' adlı belgesel filmle yönetmenliğe başladı. 1978 yılında başrollerinde Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Hale Soygazi, Meral Orhonsay, Halil Ergun'un oynadığı 'Maden' filmini yönetti. 1979'da Tarık Akan, Fikret Hakan ve Sevda Aktolga'nın başrollerinde yer aldığı 'Demiryol' filmini yöneten Özkan, 1980'de Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. 1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı’nı kurdu. 1995'te Z -1 Film Atölyesi'ni kuran Yavuz Özkan, parasız sinema eğitimi verdi. En son 2010'da senaryosunu da yazdığı 'İstanbul'da Aşk'ı yöneten Özkan sanat yaşamı boyunca 44 filmi yönetti. Özkan, bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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