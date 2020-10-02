BU PROJE ALKIŞLANIR

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerle yüz yüze gelmek, gözlerine bakarak, çocukların kalplerine dokunarak, eğitim-öğretim noktasında eksikliklerini gidermek amacıyla hazırlanan ’Öğretmenim Her Yerde’ projesini devreye soktu. Okullarda görev yapan tüm zümre öğretmenleri ile ders ve test kitabı, öğretim programlarına ait ders kazanımlarından hazırlanan konu anlatım fasikülleri, testler öğrencilere ulaştırıldı. Veli-öğretmen-öğrenci iş birliğini canlı tutmayı hedefleyen proje için tüm eğitimciler destek verdi. Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, ‘Öğretmenim Her Yerde’ projesi kapsamında, canlı derse katılamayan öğrencileri köylerinde ziyaret etti, ders notları, hikaye kitapları dağıttı, sevgilerini ulaştırdı. Aylar sonra öğretmenlerini karşılarında görmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, sevinçlerini farklı biçimlerde yansıttılar. Şehit Adem Canpolat Ortaokulu idareci ve öğretmenleri de, projesi kapsamında canlı derse katılamayan 7 köyde 65 öğrenciye ulaştı. Öğrencilere ders notları, hikaye kitapları dağıtıldı.