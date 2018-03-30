Bu mutluluk başka

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın eşi Dilek Yurtnaç, Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden okuma-yazma seferberliği kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Yozgat il genelinde yaşları 25 ila 80 arasında değişen kursiyerlerin ilk kez okuma ve yazmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dilek Yurtnaç, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşleri Hanımefendi'nin başlatmış olduğu okuma-yazma seferberliği sayesinde bir farkındalık oluşturuldu. Bu farkındalıkla da il genelinde bir çalışma yaptık ve özellikle kadınlarımız arasında okuma yazma bilmeyenler var. Açılan kurslarla okuma-yazma bilmeyen kalmayacak" dedi.

Kursiyerlerle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Dilek Yurtnaç, kursiyerlere çeşitli hediyeler verdi, sonrasında da Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, eğitim gören engelli çocuk ve gençlerle sohbet etti.