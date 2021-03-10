Branş öğretmenleriyle buluştu

Yazıcı, Matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı branşında 8 ve 12. sınıfların derslerine giren öğretmenlerle branşlar bazında video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Yazıcı, öğrencilerin sosyal gelişimi, akademik başarı, LGS ve YKS sınavları, eksik kalan kazanımların telafi edilmesi, EBA'nın etkin kullanımı, destekleme yetiştirme kurslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, ESER Projesi, dersler bazında sınav istatistikleri, salgın sürecinde alınması gereken tedbirler, öğrencilerde kazanımların davranışa dönüşmesi ve bireysel farklılıkların göz önünde bulundurularak ders işlenmesinin önemi konularından da bahsetti. Yazıcı, öğretmenlerin istek ve taleplerini ayrıntılı bir şekilde dinledi, fikir alış verişinde bulundu. Yazıcı, milli ve manevi duyguları iyi bilen, benimseyen bunun yanında akademik başarıyla taçlanmış vicdan sahibi ve ülkesini çok seven gençler yetiştirmenin öneminden bahsederek, eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür etti.