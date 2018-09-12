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Branş öğretmenleri toplandı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında, İlçede görev yapan müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi branş öğretmenleri istişare toplantısında bir araya geldi.

Branş öğretmenleri toplandı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında, İlçede görev yapan müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi branş öğretmenleri istişare toplantısında bir araya geldi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Branş öğretmenleri toplandı

Toplantıda ilgili branşlar bazında, eğitim öğretim yılında daha koordineli çalışmayı ve ilçede bir farkındalık oluşturmayı arzu ettiklerini, bunun için de öğretmenlerin fikir ve desteklerini önemsediklerini ifade edildi. Öğretmenler de branşlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarda karşılaştıkları sıkıntıları ve Müdürlüğümüzden çalışmalarıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında talep olması halinde, ‘Sanat Merkezi’ şeklinde oluşturulması kararı benimsendi. İlgili derslerde yeterli öğretmen ve öğrenci talebi olursa müzik, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerinden bir merkezde destekleme ve yetiştirme kursları açılabileceği kaydedildi. Ayrıca, Sarıkaya’da Eğitimi Geliştirme Projesi bünyesinde Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanındaki çalışmaları daha etkin yürütebilmek için proje ekipleri oluşturulması da uygun bulundu.

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