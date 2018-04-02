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Branş buluşmaları tamam

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından her yıl yapılan branş toplantıları tamamlandı.

Branş buluşmaları tamam

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından her yıl yapılan branş toplantıları tamamlandı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Branş buluşmaları tamam

Toplantılara İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlık etti. Her gün bir branş olmak üzere LGS Sınavı’nda soru çıkan altı branşın öğretmenleri katıldığı toplantılarda, genel gündem olarak yeni sınav sistemi ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin sınav sistemi konusundaki kaygılarının azaltılması yönünde yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, özellikle akıllı tahta kullanımının önemine değinerek, akıllı tahtaların aktif olarak kullanılmasını, öğrencilerin bu teknolojik imkandan faydalanmalarına fırsat tanınmasını talep etti. Akkan, ‘’Ayrıca yeni sınav sistemiyle birlikte yanlışlar doğruyu götüreceği için öğrencilerimizin bu yönde özellikle uyarılmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin kendilerini ölçmelerine imkan sağlayacak sorulara maddi bir külfete girmeden ulaşmalarını sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde soru havuzu oluşturularak, bu sorular öğrencilerle buluşturulması yönünde çalışmalar yapılacaktır’’ dedi. 

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