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Bozok’un yol haritası

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2022-2026 yıllarının amaç ve hedeflerinin belirlendiği Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen akademik ve idari personel ile bir araya geldi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:07
Bozok’un yol haritası

 Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 2022-2026 dönemindeki yol haritasını belirleyebilmek ve planlayabilmek adına somut hedeflere dayalı kapsamlı bir stratejik plan hazırlandığını söyledi. Karadağ, ‘’Planın ekonomik, insan gücü ve yönetimsel açıdan uygulanabilir olması için analiz süreci yapılarak, bu analize uygun hedefler ortaya konuldu. Üniversitemizin İhtisas üniversitesi olarak ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ sloganıyla başta eğitim-öğretimde en iyisini, en kalitesini yapmak, diğer taraftan da akademiya da söz sahibi marka bir üniversite olmak noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Üniversitemizin 2022-2026 stratejik planının hazırlanması, analiz ve proje süreçlerinin tamamlanması noktasında gerekli çalışma ve faaliyetleri yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyor, uygulanacak olan stratejik planın Yozgat Bozok Üniversitesi'ni daha güçlü noktalara taşıyarak marka bir üniversite olma yolunda katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum’’ dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, stratejik plan çalışmasında emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ederek, sertifikalarını takdim etti.

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