Bozok’un beyaz melekleri

Bozok Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Tıp Fakültesi öğrencisi 65 doktor adayı önlüklerini giyerek meslekleri yolunda ilk adımı attı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Fakülte Dekanları, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi öğrencilerimiz ve velileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bülent Çiftçi Tıp Fakültesi’nin genel ve fiziki durumu hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Çiftçi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşerek öğrencilerimizin hayatlarının çok önemli bir dönüm noktası olarak kabul edecekleri beyaz önlük töreni ile öğretim hayatı ve mesleklerine ilk adımı attıklarını belirterek şunları söyledi:

“Atalarımız; Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder diyerek hekimliğin büyük bir ciddiyetle ve özenle icra edilmesi gereken bir meslek olduğunu vurgulamışlardır. Hekimlik aslında sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir.”

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bülent Çiftçi konuşmasının devamında Tıp Fakültesi öğrencilerine seslenerek “Size bugün giydireceğimiz beyaz önlükler üzerinizde maddi anlamda kirlenebilir ama bu kir mutlaka temizlenebilir. Sizlerden hangi koşullar altında olursa olsun bu beyaz önlükleri manevi anlamda kirletmemenizi istiyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Görevinin ilk yılında Tıp Fakültesi öğrencilerinin Yozgat’ta eğitim hayatına devam etmesini sağlayan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, insan hayatında önemli anlar ve dönüm noktaları olduğunu, meslek ve mesleğe başlangıcın da bunlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Karacabey, “Doktorluk gibi önemli ve kutsal bir mesleğe adım atan öğrencilerimizi ve velililerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin Yozgat’ta nitelikli ve kaliteli bir eğitim-öğretim alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih ederek burada eğitim-öğretime başlayacak öğrencilerin Türkiye’de Tıp Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin en şanslıları olduğunu ifade eden Karacabey, “Tıp Fakültesi öğrencilerimizin her birinin bir danışman hocası var ve her zaman ulaşabileceği noktada. Birçok Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin danışman hocalarına ulaşma imkânı çoğu zaman bulunmaz iken siz her an danışman hocalarınıza ulaşma imkânına sahip olacaksınız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey konuşmasının sonunda “Beyaz önlük çok önemli, beyaz önlüğün kirletilmemesi beyaz önlüğün kendisinden daha önemli. Giyeceğiniz beyaz önlüğün hayatınız boyunca gönül dünyanızla birlikte tertemiz kalmasını diliyor, törenin hem Tıp Fakültemiz hem de sevgili öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi’nde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ders başı yapan toplam 65 doktor adayı "Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile önlüklerini giymenin mutluluğunu yaşadı. Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.