Bozok’un başarısı

Bozok Üniversitesi’nin fiziki ve genel durumu hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, 2006 yılında kurulan Bozok Üniversitesi’nin ülkedeki genç üniversitelerden birisi olduğunu belirtti. Karacabey, “Bozok Üniversitesi kuruluşunun 12. yılına girerken 12 fakülte, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 14 araştırma ve uygulama merkezi ve merkez kampüsümüzün yanında 6 ilçemizde meslek yüksekokulu ve yüksekokulu ile ülkemize hizmet veriyor. Bilimsel hayata katkıda bulunan ve geleceğe dönük insan yetiştiren güzide üniversitelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Bu yıl bilimsel çalışmalarda Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri arasında birinci sırada yer aldığını da belirten Rektör Karacabey, “Bu bizim için büyük mutluluktur. Ziraat Fakültesi’ndeki hocalarımızı bu çabalarından dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Yakın zamanda aynı başarıyı bütün fakültelerimizdeki hocalarımızın da göstereceğinden eminim, onlar da ellerinden gelen gayreti göstermektedir” şeklinde konuştu.

Bozok Üniversitesi’nin dünyadaki üniversiteler arasında ilk 2 bin içerisinde yer aldığını da belirten Rektör Karacabey, “Bu da bizim için büyük bir mutluluktur ve Türkiye’de ilk 2 bine giren üniversitelerin sayısı 71’dir. Bu açıdan baktığımız zaman Bozok Üniversitesi iyi bir noktadadır ve ileride daha iyi noktada olacağını ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.