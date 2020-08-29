BOZOK’U TERCiH ETTiLER

YOZGAT Bozok Üniversitesi eğitim-öğretim, ihtisaslaşma alanlarında gösterdiği başarıyı Yükseköğrenim Kurumları Sınavı 2020 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarında da yakaladığı belirtildi. Lisans programlarının tamamına yakınında yüzde 100’e varan bir doluluk oranının yakalandığına dikkat çekilerek, önlisans programlarında ise yüzde 91’lik doluluk oranı ile yine aday öğrencilerin tercih ettiği üniversiteler arasında yerini aldığının altı çizildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, ‘’Geçtiğimiz yıl önlisans programlarında yüzde 90 doluluk oranını yakalayan Üniversitemiz bu yıl doluluk oranı yüzde 91’e, lisans programlarında ise geçtiğimiz yıl yüzde 76,72’lik doluluk oranına sahip olan Üniversitemiz bu yıl büyük bir başarı yakalayarak yüzde 97’lik bir doluluk oranına ulaştı’’ denildi. 43 Lisans, 53 Önlisans programının yer aldığı Bozok Üniversitesinde, bu yıl YKS-2020 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarının açıklanması ile beraber 37 Önlisans ve 38 Lisans programının tamamında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı, yeni dönemde de aday öğrencilerin tercih ettiği üniversiteler arasında yerini aldığı ifade edildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, aday öğrencilere yaptıkları çağrıların karşılıksız kalmadığını vurgulayarak, ‘’Bugün Üniversitemiz büyük ölçüde yüzde 100’e varan doluluk oranlarıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kapılarını yeni öğrencilerine de açacak. Yozgat Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bu yana sürekli gelişen ve büyüyen bir üniversitedir. Üniversitemiz bu yılın başında YÖK tarafından İhtisaslaşacak Üniversiteler arasında yerini alması ile birlikte marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biz başarıya odaklandık ve bu yolda kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Üniversitemizi sadece ihtisas alanı itibariyle değil, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri ile de bölgesinde ve ülkesinde söz sahibi üniversite yapmak gibi bir idealimiz var’’ diye konuştu. Rektör Karadağ, yüzde 100’e varan doluluk oranları ile yeni tercih döneminde aday öğrencilerin de gözdesi bir üniversite olduklarını anlattı. Karadağ, ‘’Önemle belirtmek isterim ki pandemi döneminde öğrencilerimizin yokluğunda onların önemini çok daha iyi anladık. Onların nefesinin değmediği binaların ne kadar ruhsuz, seslerinin yankılanmadığı kampüsümüzün ne kadar neşesiz olduğunu gördük ve yaşadık. Bu sebepledir ki 2020-2021 Eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize tekrar kavuşmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile YKS Merkezi Yerleştirme Sonuçları ile bizleri tercih ederek yeni eğitim-öğretim yılında büyük ailemize katılan tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, sağlıklı günlerde, pandemi koşullarının elverdiği en kısa zamanda sizlerle eğitim-öğretime başlamayı ümit ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Seyfettin Sağlam)