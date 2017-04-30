Bozok’u tanıtıyoruz

Bozok Üniversitesi Afyon ve Sivas’ta düzenlenen “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” yükseköğretim fuarlarına katıldı.

Yükseköğretim fuarlarında üniversitemiz tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verilerek üniversitemizin tanıtım materyalleri dağıtıldı.

21-22 Nisan 2017 tarihlerinde Afyon MG Çakmak Otel’de gerçekleştirilen üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yükseköğretim fuarı kapsamında üniversite tanıtım ve tercih günleri’ne 5’i devlet üniversitesi olmak üzere 16 üniversite katıldı. Afyon ve ilçelerinde öğrenim gören yaklaşık 3000 lise öğrencisi fuarı ziyaret etti. Etkinlikte Sınav Kaygısına Sebep Olan Zihinsel Blokajlar konulu seminer verildi.

Bozok Üniversitesi, 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde ise Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen yükseköğretim tanıtım fuarına katıldı. Sivas’ta 3’ü devlet üniversitesi olmak üzere 16 üniversite standının yer aldığı eğitim fuarını 12. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 4600 lise öğrencisi, veliler ve rehber öğretmenler ziyaret etti.