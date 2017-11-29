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Bozok’tan Edirne’ye destek

BOZOK Üniversitesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Proje tasarım teknikleri ve proje danışmanlığı’ adlı eğitim çalışmasına destek verdi.

Bozok’tan Edirne’ye destek

BOZOK Üniversitesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Proje tasarım teknikleri ve proje danışmanlığı’ adlı eğitim çalışmasına destek verdi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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Bozok’tan Edirne’ye destek

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ilde görev yapan öğretmenlere yönelik eğitim programına hem yöneticilik hem de eğitmenlik yaptı.
Farklı üniversitelerden akademisyenlerin de desteklediği Edirne ilindeki programda, nitelikli proje çalışmalarının artırılması, bu yöndeki faaliyetlerin daha verimli yapılabilmesi, öğrenci projelerinde daha etkin rehberlik, danışmanlık sağlanabilmesi hedeflendi.
25 civarında öğretmenin iştirak ettiği etkinlik iki gün sürdü.
Grup çalışmalarını içeren uygulamalı çalışmalarda, Hipotez Kurma ve Problem Tespiti, Araştırma Konusunun Seçilmesi, Güçlü Özgün Değer Oluşturma, Proje önerilerinde konu ve kapsam kısımlarının oluşturulması, Projelerde yöntem ve stratejik planlama, proje başarısına etki eden faktörler, Proje önerileri inceleme süreci ve Proje önerilerinin oluşturulması konularında prototip faaliyetler icra edildi, kritik tartışmalara yer verildi ve kullanışlı pratik tüyolar aktarıldı. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, bu tür eğitim etkinliklerinin maliyetli olduğunu hatırlatarak, fedakarca eğitime gönüllü katkı veren ve buna öncülük eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya ve şahsında bütün gönüllü eğitmenlere teşekkür etti.

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