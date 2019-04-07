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Bozok’ta tanıtım etkinlikleri

BOZOK Üniversitesi, geleceğin üniversite öğrencilerine kapılarını açtı.

Bozok’ta tanıtım etkinlikleri

BOZOK Üniversitesi, geleceğin üniversite öğrencilerine kapılarını açtı.

07 Nisan 2019 Pazar 23:01
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Bozok’ta tanıtım etkinlikleri

Liseli öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte üniversite yerleşkesindeki fakülteler ile birlikte diğer birimleri gezip, bilgi edindi. Bozok Üniversitesi’nin ilk konuklarından AYÇ Okulları öğrencileri eğitim kurumlarından sonra Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ni de gezdi. Üniversitenin ikinci konuğu ise, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan öğrenciler oldu. Okul Destek Projesi kapsamında öğrenciler, Bozok Üniversitesi’ni ziyaret ederek, eğitim kurumları hakkında bilgi edindi. 

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