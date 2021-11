BOZOKTA PANEL

Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ilki düzenlenen ‘Bozok Öğrenci Paneli’ etkinliğinde, 21. yüzyıldaki güncel gelişmeler ekseninde, dijital dünya, bilişim, ekonomi, sosyo-kültürel değişimler, Covid19 salgını, etkileri, güvenlik, çevre sorunları gibi konular ele alındı. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler panelde hazır bulundu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, uzun bir aradan sonra fakültede öğrenciler tarafından hazırlanan panelde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Zorlu, Bozok Öğrenci Panelinde Covid19’un etkileri ve sosyal medya konularının ele alınacağını, her iki konunun da sadece Türkiye’nin değil dünyanın konuştuğu meseleler olduğunu bildirdi. Zorlu, ‘’Bu başlıklar üzerinden öğrencilerimizin bu konuları ele alarak masaya yatırması son derece önemli. Bu panel, salgın sürecinden sonra fakültemizin gerçekleştirmiş olduğunu ilk etkinlik. Bundan sonra da öğrencilerimizden bu tür çalışmaların devamını bekliyorum. Sizlerin bu öz güven içerisinde sürekli öğrenme ve gelişme esasına dayalı olarak bu tür buluşmaları gerçekleştirmeniz eminim ki buradan geleceğin yöneticilerini, siyasetçilerini ve akademisyenlerini çıkaracak. Biz de sizlerle bir kez daha gurur duyacağız. Bu duygularla bu tür etkinliklerde her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da öğrenciler tarafından hazırlanan panel vesilesi ile uzun bir aradan sonra öğrenciler ile buluşmaktan ve bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Önümüzdeki yüzyılların yeni değişim ve dönüşümlere gebe olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Covid19 salgını insanlığın bütün yaşam kalitesini alt üst etti. Eğitim-öğretim başta olmak üzere birçok sosyal faaliyetler yapılamadı. Ancak her şeye rağmen bu süreci de en az zararla atlatmaya gayret ettik. Bugün artık Üniversitemizde yüz yüze eğitim ve öğretimin başladı. Dün olduğu gibi bugün de birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza atılmaya başlandı. Bugün İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz öğrencileri tarafından hazırlanan “ 1. Bozok Öğrenci Paneli” adı altında bir panel düzenleniyor. Panelin salgına yönelik olarak ele alınması çok önemli. Bu anlamda öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’ diye konuştu.